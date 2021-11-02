В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал действия президента США Джо Байдена катастрофой для страны, сообщает RT.

«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей», — заявил парламентарий.

По словам политика, в третьем квартале показатели ВВП Соединенных Штатов снизились «на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок». Он отметил, что неверные решения президента по ряду направлений привели к росту цен «почти на все».

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — добавил Скотт.