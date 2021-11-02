Индия проводит крупные военные маневры на границе с Китаем



Вооруженные силы Индии начали трехдневные крупномасштабные военные маневры в Восточном Ладакхе неподалеку от границы с Китаем. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает газета Times of India.

По сценарию учений индийские десантники захватывают плацдарм в глубине территории условного противника и удерживают его до наступления танковых и механизированных войск при поддержке ударных вертолетов. Маневры проходят в условиях высокогорной местности при температуре минус 20 градусов по Цельсию с участием сотен военнослужащих, прошедших предварительную акклиматизацию.

«Цель маневров состоит в том, чтобы дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии», — цитирует газета слова источников.

К участию в маневрах привлечены десантники бригады спецназа, танки Т-90 и Т-72, реактивные системы залпового огня Pinaka и «Смерч», гаубицы Bofors, М777, К9 Vajra, истребители Су-30МКИ и ударные вертолеты Apache. Во время учений планируется применение сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Учения в Восточном Ладакхе проходят на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в этом районе, возникшей весной 2020 года.

Нью-Дели и Пекин с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью в почти 60 тыс. кв. км на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит в том числе в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор привел к крупномасштабной пограничной войне между Индией и КНР.

5-6 мая 2020 года в Восточном Ладакхе началось опасное противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50-60 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.