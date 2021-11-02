Google и самый богатый человек Азии запускают самый доступный смартфон в мире

Интернет-гигант Google и самый богатый человек Азии Мукеш Амбани запускают самый доступный смартфон в мире, передает AFP.

Конгломерат Ambani Reliance Industries объявил в июле прошлого года, что станет партнером Google для запуска смартфона 4G, конкурируя с китайскими и южнокорейскими производителями, которые уже прочно закрепились в южноазиатской стране.

JioPhone Next будет предлагать контент на 10 индийских диалектах по цене 6400 рупий (87 долларов США), при этом покупатели смогут внести начальные 1999 рупий (27 долларов США), а остальное будет выплачиваться в рассрочку.

В заявлении Амбани говорится, что этот телефон является «революционным устройством», которое «расширит возможности простых индийцев … и выведет их цифровые путешествия на новый уровень».

Выпуск нового телефона состоится накануне Дивали, индуистского фестиваля огней, который состоится в конце этой недели и традиционно является самым большим периодом покупок в году в Индии.