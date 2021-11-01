В Эфиопии повстанцы казнили более сотни человек

Повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) казнили более сотни жителей города Комбольча на севере Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление эфиопских властей сообщает РИА Новости.

Представители НФОТ заявили о захвате городов Дэссе и Комбольча в минувшие выходные.

«Террористическая группировка НФОТ в общей сложности казнила более 100 молодых жителей города Комбольча в тех районах, куда им удалось проникнуть. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие зверства», — заявили в правительстве Эфиопии.

Отметим, что север Эфиопии стал эпицентром конфликта в ноябре 2020 года, когда власти страны обвинили «Народный фронт освобождения Тыграя», доминировавший в политической жизни Эфиопии почти 30 лет, в нападении на военную базу. Против НФОТ начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.