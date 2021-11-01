Джонсон дал характеристику экологии планеты

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил экологическое состояние планеты с опасной ситуацией, в которую попал вымышленный спецагент Джеймс Бонд.

Отмечается, что Джонсон имел в виду ситуацию, когда Бонд пытался разобраться как обезвредить взрывное устройство, которое могло уничтожить планету.

«Сегодня мы примерно в той же ситуации, мои коллеги — мировые лидеры, как Джеймс Бонд. Однако трагедия состоит в том, что это не кино и машина судного дня настоящая», — заявил британский премьер на открытии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

По его словам, основная угроза состоит в изменении климата, вызванном сжиганием угля, нефти и природного газа.