Баку и Минск обсудили развитие военного сотрудничества

Состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Ульви Бахшалиевым, говорится в сообщении минобороны Беларуси.

В ходе встречи обсуждены направления двустороннего военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой в военной и военно-технической областях.

По результатам встречи стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе оборонной.