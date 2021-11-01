Кыргызстан проявляет интерес к восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Строительные компании из Кыргызстана заинтересованы в участии в восстановлении разрушенной инфраструктуры освобожденных от оккупации районов Азербайджана, заявил новоназначенный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

«Это официальная позиция Бишкека: мы хотели бы включиться в процесс восстановления разрушенной инфраструктуры в Карабахе», — сказал Осмоналиев (цитата по «Анадолу»).

По словам дипломата, Бишкек заинтересован в рамках развития экономической дипломатии и реализации взаимовыгодных проектов обеспечить свою экономическую безопасность, в том числе через кооперацию с тюркскими государствами.

«Аналогичное понимание ситуации и желание имеется, в первую очередь, у глав двух государств. И я очень надеюсь, что визит президента Садыра Жапарова в Азербайджан, планируемый в самое ближайшее время, и ответный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан будут этому способствовать», — подчеркнул Осмоналиев.

По словам дипломата, участие Кыргызстана в восстановлении Карабаха может быть обеспечено за счет трудовых мигрантов, которые ранее работали на стройках в России и участвовали в строительстве ряда важных объектов.

Осмоналиев также обратил внимание на создание на освобожденных территориях в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества различных агропарков и «умных сел».

«Реализуется так называемая smart policy («умная политика»), внедряются smart technologies («умные технологии»). За счет этого достигается очень много целей», — сказал дипломат.

По мнению Осмоналиева, недавний, второй по счету, визит турецкого лидера Эрдогана на освобожденные азербайджанские территории и состоявшиеся в рамках этого визита мероприятия – это не только пример успешного сотрудничества стран, но и призыв инвестировать в Карабах.

«Думаю, этот вопрос будет одним из предметов обсуждений в ходе предстоящего VIII Саммита стран Тюркского Совета, который пройдет 12 ноября в Стамбуле. Таким образом, укрепляя экономическую составляющую нашего сотрудничества, тюркоязычные страны цементируют свои отношения», — заключил посол.