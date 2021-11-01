Опровергнуты слухи о переводе Саакашвили в военный госпиталь

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию о возможном переводе экс-президента Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что, по его информации, политика вскоре планируют госпитализировать в военный госпиталь в Гори.

«Обвинение, распространенное Никой Гварамия, будто Михаила Саакашвили планировали доставить в Горийскую больницу, не соответствует действительности. Мы призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение», — говорится в заявлении пенитенциарной службы, которое приводит РИА Новости.

Саакашвили голодает в тюрьме уже 32 дня в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.