Армянской оппозиции перекрыли доступ к границе

Депутат парламента Армении от фракции «Честь имею», член постоянной комиссии по обороне и безопасности Тигран Абрамян убежден, что власти перекрыли доступ оппозиционных парламентариев к боевым позициям на границе.

«Пока министр обороны за закрытыми дверями «разъяснял», почему мне как члену постоянной комиссии по обороне и безопасности запрещается посещать позиции на границе, выяснилось, что у членов комиссии, представляющих правящую силу, на прошлой неделе была возможность побывать там», — отметил Абрамян в Facebook.

Поскольку министр дал разъяснения в ходе закрытого заседания, то депутат счел нецелесообразным оглашать эту информацию. Лишь заметил, что указанные министром «проблемы» подразумевают, что правила игры должны действовать для всех.

«Вновь убедился, что передовая линия для оппозиции закрыта, поскольку подобное решение спущено «сверху», — уверен депутат.