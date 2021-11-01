Саакашвили призывает своих сторонников в Грузии бороться с властями по армянскому сценарию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников к борьбе против действующих грузинских властей по армянскому сценарию.

«Эти выборы мы выиграли, но (…) грузинские власти вырвали у нас из рук эту победу. Что мы должны делать? Заставить заплатить ту цену, которую должны заплатить власти за фальсификацию выборов. Так поступили в соседней Армении. Там Пашинян боролся в четыре раза с большим олигархом, чем Иванишвили, но армянский народ все-таки победил», — заявил Саакашвили в обращении, которое в понедельник зачитал его адвокат Ника Гварамия.

Экс-президент пишет, что события в Грузии после «сфальсифицированных» выборов должны пойти по армянскому сценарию, где народ вынудил тогдашние армянские власти уйти и назначить новые выборы.

«У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово. Конечно, параллельно мы должны опротестовывать итоги выборов в избирательных комиссиях и ЦИК. Сейчас у нас полная легитимность проведения уличных акций и сопротивления насилию», — заявил Саакашвили.