Байден заявил, что действия Ирана не останутся без ответа

США будут отвечать на возможные нападения на свои войска на Ближнем Востоке со стороны поддерживаемых Ираном сил. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати.

«Что касается вопроса о том, как мы будем реагировать на предпринимаемые ими [Ираном] действия против интересов США, будь то удары беспилотников или что-либо еще, то мы будем отвечать. Мы продолжим принимать ответные меры», — указал Байден. В качестве примера подобных атак задававшая вопрос журналистка привела удар беспилотных летательных аппаратов по военной базе США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф на прошлой неделе, который она приписала Ирану.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Си-би-эс заявил, что Соединенные Штаты готовы задействовать любые средства, чтобы не допустить атак на американские силы со стороны Ирана или связанных с Тегераном групп. По его словам, президент Байден «готов предпринять любые оправданные действия» там, где решит Вашингтон, с использованием любых средств, «чтобы предотвратить и сделать так, чтобы Иран или же действующие от его лица группы прекратили заниматься подобными действиями».