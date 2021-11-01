Путин предложил посмотреть на корабль США в Черном море через бинокль или прицел

Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел.

Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.

«Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием», — сказал он на совещании.

«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал Путин.