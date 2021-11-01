Путин сообщил о скором начале поставок в армию С-500

Боеготовность и техническая оснащенность воздушно-космических сил России позволяют поддерживать стратегический паритет в то время, как некоторые страны пытаются его сломать, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на военном совещании в Сочи, передает РИА Новости.

«Сегодня прежде всего рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих российской армии. От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета. А мы с вами знаем, знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет», — сказал Путин.