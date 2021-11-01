Самолёт президента Кыргызстана отказались впускать в Великобританию



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров полетел в Глазго (Великобритания) на частном самолете, подтвердили в администрации главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что для полета был арендован частный реактивный самолет бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Отмечалось, что лайнер принадлежит компании из Дубая.

В администрации сообщили, что Ту-154, а иначе борт № 1, на котором летает президент, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В связи с этим кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолетов, говорится в сообщении.

Согласно требованиям Великобритании, было принято решение о полете делегации на частном самолете, рассказали в администрации.

Делегация Кыргызстана во главе с Жапаровым принимает участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и саммите мировых лидеров. Это мероприятие является ежегодной площадкой, где делегаты высокого уровня обсуждают дальнейшие действия, которые необходимо предпринять для борьбы с изменением климата.