Обнародовано главное слово 2021 года



Названо главное слово года 2021 по версии Оксфордского словаря английского языка. Лексикографы считают, что это vax — вакцина или вакцинация.

К сентябрю 2021 года это слово стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году. Слово vax может быть как существительным, так и глаголом: «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать».

Слово vaccine происходит от латинского слова vacca, что означает «корова». Впервые его записали в 1799 году. Оно возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, изобретшего прививку против оспы.