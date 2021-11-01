К защите Саакашвили привлекли адвоката из США

Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.

«Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле», — сказал Гварамия.

В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.