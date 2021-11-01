Муж бывшей японской принцессы провалил экзамен в адвокатуру

Муж бывшей японской принцессы Мако, Кей Комуро, не прошел экзамен по адвокатуре в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источник. Имени Комуро не было найдено в списке людей, успешно сдавших экзамен.

Согласно источнику, Комуро, планирующий начать новую жизнь с племянницей императора Нарухито в Нью-Йорке, должен пересдать экзамен.

Комуро ранее работал ассистентом в нью-йоркской фирме после окончания юридического факультета Университета Фордхэм. Японец закончил университет со степенью доктора юридических наук.