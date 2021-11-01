NYT: Россия и США провели ряд секретных переговоров

США и Россия провели ряд «секретных встреч» по различным вопросам после того, как в июне Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились как президенты двух стран на саммите в Женеве, сообщает газета The New York Times.

Как рассказали источники издания, между США и Россией состоялась «целая серия контактов»: высокопоставленные представители администрации Джо Байдена трижды приезжали в Москву, также встречи проходили на нейтральной территории в Финляндии и Швейцарии.

Среди прочего США передали России имена хакеров, подозреваемых в «атаках на Америку». По словам неназванного чиновника, США ждут, приведет ли это к арестам, и хотят проверить, был ли Владимир Путин серьезен, когда говорил, что будет способствовать борьбе с киберпреступлениями.

Также, как отмечает издание, между Москвой и Вашингтоном идет «самый глубокий за последние годы» разговор о контроле над вооружениями. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер провела несколько непубличных виртуальных встреч со своим коллегой в российском руководстве.

Официальные лица России и США говорят, что переговоры пока не привели к существенным результатам, но контакты двух стран помогают не выйти «российско-американской напряженности» из-под контроля.