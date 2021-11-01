Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов из стран бывшего СССР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с инициативой кодификации миграционного законодательства РФ и введения обязательной геномной регистрации для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР.

«В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», — сказал Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в новом нормативном акте «можно было бы ясно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».

«Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья», — сказал Бастрыкин.

Кроме этого, отметил он, в законе «необходимо закрепить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничными подразделениями органов государственной безопасности, что позволит осуществлять более действенный и результативный миграционный контроль.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — сказал глава СК России.

По данным ведомства, если за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч.

«При этом в структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%, — сказал Бастрыкин.