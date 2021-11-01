Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете», заявил о наступлении в мире продовольственного кризиса. Политик указал, что точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто.

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — полагает Медведев.

Происходящее в мировой экономике зампред Совбеза РФ охарактеризовал как спад. По его словам, он гораздо серьезнее, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов.

Медведев считает, кризис сильнее ударил по развитым странам, которые имеют более высокий уровень глобализации. Но экономики этих государств показывают способность к ускоренному восстановлению.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития большинство развитых стран восстановят докризисный уровень к концу 2022 года, развивающиеся страны — не ранее 2024 года.

Медведев указал, что для преодоления этих трудностей нужна эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание цен, Он добавил, что экономики многих стран сейчас также