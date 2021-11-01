Рейтинг Байдена упал до рекордного уровня

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность и достиг 42% — недавнее исследование демонстрировало чуть более 44% поддержки американских граждан. Опрос проводился NBC News.

Сообщается, что 54% респондентов заявили, что не одобряют работу Байдена на посту президента.

За девять месяцев президентства Байдена значительно снизился его рейтинг одобрения в отношении того, как президент решает отдельные вопросы. В исследовании отмечается, что в октябре 51% респондентов заявили, что они одобряют меры президента по борьбе с пандемией коронавируса, по сравнению с 69% процентами в апреле. В прошедшем месяце всего 40% одобрили решение Байденом экономических вопросов, по сравнению с 52% в апреле этого года.