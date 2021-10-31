Эрдоган уверен, что США прекратят помогать курдским террористам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США перестанут помогать запрещенным в Турции курдским террористическим организациям в Сирии, как делали до настоящего времени. Об этом турецкий лидер заявил в воскресенье по окончании саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

«В ходе наших контактов с американскими партнерами на этом саммите мы выразили сожаление в связи с оказываемой ими поддержкой террористическим организациям Рабочая партия Курдистана, «Силы народной самообороны» (сирийские курды). Мы сказали, что это навредит нашим отношениям внутри НАТО. Уверен, в дальнейшем такой поддержки со стороны США больше не будет», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).