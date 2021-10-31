Стала известна глубина антициклона на Юпитере

Межпланетной станции Юнона удалось измерить глубину обширного антициклона на Юпитере, известного как Большое красное пятно. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на NASA.

Микроволновый радиометр зонда, вращающегося вокруг гиганта с 2016 года, позволяет ученым «заглянуть» под облака и исследовать вихри в атмосфере планеты.

Новые результаты показывают, что Большое красное пятно – мощный постоянно действующий круговой шторм, способный поглотить Землю целиком, охватывают области ниже тех, где конденсируется вода и образуются облака, там, где солнечный свет уже не нагревает атмосферу.

Согласно данным гравиметра, глубина пятна составляет не более 500 километров ниже верхней границы облаков, а окружающие его струи простираются до глубин в 3000 километров.