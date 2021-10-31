Эрдоган провел переговоры с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках проходящего в Риме саммита лидеров стран «Большой двадцатки» (G20).

Встреча руководителей Турции и ФРГ прошла за закрытыми дверями в конгресс-центре «Нувола» и продолжалась 30 минут, отмечает «Анадолу».

На переговорах присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Лютфи Эльван, официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик и руководитель Управления по связям с общественностью АП Турции Фахреттин Алтун.

С немецкой стороны по приглашению Ангелы Меркель во встрече участвовал кандидат в канцлеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.