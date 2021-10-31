Саммит G20 разочаровал Антониу Гутерриша

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший саммит G20 не оправдал его ожиданий в плане борьбы с изменением климата.

Он оценил подтверждение лидеров стран Группы двадцати приверженности к поиску глобальных решений, но посчитал это недостаточным. «Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», — приводит «Газета.ру» слова генсека ООН.

Гутерриш сообщил, что на климатическом саммите ООН в Глазго нужно подтвердить заявление стран об ограничении роста глобального потепления на уровне 1,5°С, а также реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.