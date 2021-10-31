Бразильский сенатор убедился в преступлениях армян в Агдаме

Председатель бразильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Сената Бразилии Антонио Анастасия совершил поездку в город Агдам.

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Антонио Анастасия был проинформирован о том, что после оккупации армянами Агдама 23 июля 1993 года в городах и селах района были разрушены и сожжены жилые дома, общественные здания, школы, культурные центры, детские дома. Кладбища, исторические и культурные памятники в Агдаме также пострадали от вандализма армян.

Антонио Анастасия посетил в Агдаме комплекс «Имарет», дворец и могилу Панахали-хана, агдамскую Джума-мечеть, а также ознакомился с руинами административных зданий и Агдамского драматического театра.

Бразильский сенатор был также подробно проинформирован о Генеральном плане Агдама и строительных работах, которые здесь будут проводиться.