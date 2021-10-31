В Индии автомобиль упал в ущелье, 13 человек погибли

По меньшей мере 13 человек погибли, четверо пострадали в результате падения в воскресенье автомобиля в ущелье в северном индийском штате Уттаракханд.

Инцидент произошел приблизительно в 170 км от административного центра штата, города Дехрадун. Правоохранительные органы и спасатели находятся на месте происшествия. Пострадавшие были госпитализированы, уточняет ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Согласно заявлению, опубликованному в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди, пострадавшие получат выплаты от государства.

По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря водителем контроля над транспортным средством.