Лидеры G20 приняли по итогам саммита в Риме декларацию

Лидеры стран Группы двадцати (G20) признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Об этом говорится в декларации по итогам саммита G20 в Риме.

«Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия», — отмечается в документе, текст которого приводит ТАСС.

В нем также указывается, что страны-члены намерены до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. При этом страны признают не только уже существующие цели для достижения этого показателя, но и новые, которые могут появится до или во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго в Великобритании.

Страны Группы двадцати призывают принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия. «Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения — удерживать повышение средней глобальной температуры значительно ниже 2 градусов Цельсия и продолжать усилия по ограничению его на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что эта мера потребует от государств значительных усилий. «Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Сдерживание [потепления] на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран», — уточняется в декларации.

Кроме того, страны G20 договорились активизировать действия по прекращению и обращению вспять сокращения биоразнообразия к 2030 году. Лидеры G20 также призвали поддержать усилия ряда стран, направленные на обеспечение защиты к 2030 году как минимум 30% cуши и такой же площади мирового океана. Они также признали необходимость положить конец чрезмерному вылову рыбы и бороться с преступлениями, влияющими на окружающую среду, такими как незаконные вырубка леса, добыча полезных ископаемых, торговля дикими животными и перемещение отходов и опасных веществ.

Лидеры стран Группы двадцати будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику, в том числе не допускать сбоев в цепи поставок.

«Мы остаемся бдительными к глобальным вызовам, которые влияют на нашу экономику, например, таким как сбои в цепочках поставок. Мы будем работать вместе, чтобы выявлять и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик и поддерживать стабильность мировой экономики», — говорится в документе.

«Мы будем продолжать поддерживать восстановление [экономики], избегая преждевременной отмены мер поддержки, сохраняя при этом финансовую стабильность и долгосрочную финансовую устойчивость, а также противостоять угрозам экономического спада», — указано в декларации.

Данный пункт декларации в том числе является реакцией мировых лидеров на кризис в газовой отрасли Европы, который обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

Страны G20 указали на решающую роль качественных инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления после кризиса, вызванного пандемией.

«Мы признаем решающую роль качественных инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления. Мы признаем, что устойчивые, должным образом финансируемые, хорошо обслуживаемые и оптимально управляемые системы необходимы для сохранения инфраструктурных активов на протяжении их жизненного цикла, минимизации потерь и сбоев и обеспечения предоставления безопасных, надежных и высококачественных инфраструктурных услуг», — отмечается в документе. При этом указывается, что страны G20 продолжат развивать дальнейшее сотрудничество между государственными и частными инвесторами для мобилизации частного капитала.

«Мы подчеркиваем важность содействия обмену знаниями между местными органами власти и национальными правительствами для содействия созданию более инклюзивной инфраструктуры», — подчеркивается в декларации. Вместе с тем уточняется, что государства Группы двадцати будут и впредь «продвигать работу, связанную с принципами G20 по качественным инвестициям в инфраструктуру».

Кроме того, страны G20 договорились продлить до конца 2024 года мандат Глобального инфраструктурного хаба (Global Infrastructure Hub) — центра призванного способствовать разработке платформы и сети для обмена знаниями и опытом между правительствами, частным сектором, банками развития и другими международными организациями для улучшения функционирования и финансирования рынков, связанных с инфраструктурными проектами.

Лидеры G20 признают важность государственной политики, направленной на создание открытой и справедливой цифровой экономики.

«Мы признаем роль технологий и инноваций в восстановлении мировой экономики и в устойчивом развитии. Мы понимаем значимость политики, направленной на создание раскрывающей потенциал, инклюзивной, открытой, поддерживающей честную конкуренцию цифровой экономики, которая способствует применению новых технологий, позволяет бизнесу и предпринимателям процветать, защищает и дает права потребителям», — говорится в декларации. При этом отмечается, что подобная государственная политика должна решать проблемы, связанные с конфиденциальностью и защитой персональных данных, интеллектуальной собственностью.

Лидеры «двадцатки» отмечают необходимость включения малых и средних предприятий в цифровую экономику, развития компьютерной грамотности среди населения, стандартизации экономических отношений в цифровой среде.

«Принимая во внимание необходимость поддержки большего участия малых и средних предприятий в цифровой экономике, мы заявляем о своей приверженности международному сотрудничеству, направленному на цифровую трансформацию производства, процессов, услуг и бизнес-моделей, в том числе с помощью основанных на консенсусе международных стандартов и совершенствования защиты потребителей, развития цифровых навыков и грамотности», — сказано в декларации. Власти стран уже начали рассматривать возможность использования блокчейн-технологий для защиты потребителей, указывается в документе.

В связи с этим говорится также о важности сотрудничества между государствами в цифровой среде. «Мы отмечаем необходимость решения проблем, связанных с возросшими угрозами в сфере цифровой безопасности, включая программы-вымогатели и другие виды киберпреступлений. Мы будем работать с целью укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере информационных технологий, будем обсуждать и устранять общие уязвимости и угрозы, бороться с киберпреступниками», — заявили главы стран Группы двадцати.

Лидеры указали на высокий потенциал цифровой трансформации для ускорения процессов восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также для содействия всеобщему процветанию.

«Цифровая трансформация обладает потенциалом повышения производительности, укрепления процесса восстановления и содействия всеобщему процветанию на широкой основе», — отмечается в документе. При этом подчеркивается, что государства Группы двадцати продолжат обсуждение политики, направленной на поддержание роста производительности и содействие обеспечению равномерного распределения выгод внутри стран и секторов экономики, а также между государствами.

Вместе с тем страны G20 подчеркнули необходимость обмена опытом, интеграции и развития международного сотрудничества в использовании возможностей роста цифровизации. «Мы признаем важность надлежащей системы корпоративного управления и хорошо функционирующих рынков капитала для поддержки восстановления и с нетерпением ожидаем пересмотра принципов корпоративного управления G20/Организации европейского экономического сотрудничества», — констатируется в декларации.

Страны G20 намерены укреплять свои системы социальной защиты для сокращения неравенства и искоренения нищеты.

«С целью сократить неравенство, искоренить бедность, поддержать перемещение и реинтеграцию работников на рынках труда, а также в целях содействия инклюзивному и устойчивому росту мы будем укреплять системы социальной защиты», — говорится в документе. В нем подчеркивается, что пандемия «усугубила неравенство на рынках труда, сильно затронув уязвимых работников». «В сотрудничестве с социальными партнерами мы будем применять ориентированные на человека политические подходы для содействия социальному диалогу и обеспечения большей социальной справедливости; безопасных и здоровых условий труда; обеспечения достойной работы для всех», — подчеркнули лидеры.

Лидеры G20 также отметили, что будут «работать над обеспечением достойных условий труда для тех, кто работает удаленно». Согласно декларации, страны будут «стремиться адаптировать нормативно-правовые базы к новым формам работы, обеспечивая, чтобы они были справедливыми и инклюзивными». Как отмечается, внимание будет в том числе сосредоточено на проблеме «цифрового гендерного разрыва и на неравенстве между поколениями».

«Мы подчеркиваем нашу приверженность дальнейшему международному сотрудничеству в целях укрепления здоровых и безопасных условий труда для всех работников», — указывается в декларации.

Лидеры стран Группы двадцати поддержали предложение ОЭСР по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%.

В документе называют такую инициативу ОЭСР «историческим достижением, с помощью которого» государства G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения». Лидеры стран «двадцатки» также призвали ОЭСР оперативно разработать соответствующие типовые нормы и многосторонние инструменты, чтобы новые правила по налогообложению вступили в силу по всему миру в 2023 году.

Лидеры стран G20 взяли на себя обязательство облегчить диалог между производителями и потребителями энергии.

«G20 совместно с Международным энергетическим форумом облегчит диалог между производителями и потребителями в целях укрепления эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков», — указывается в документе.

Лидеры «двадцатки» также отметили важность сохранения бесперебойных потоков энергии из различных источников, от разных поставщиков и по различным маршрутам. Помимо этого на саммите отметили роль цифровизации в деле улучшения энергетической безопасности и устойчивости рынка, указав при этом, что электронные системы должны иметь надежную защиту от вредоносных программ.

Страны Группы двадцати отметили важность свободной передачи данных в интернете и обязались в 2022 году работать над повышением безопасности в цифровой среде.

«Признавая ответственность поставщиков цифровых услуг, мы будем работать в 2022 году над укреплением доверия к цифровой среде за счет повышения безопасности в интернете и противодействия злоупотреблениям в интернете, разжиганию ненависти, насилию в цифровой среде и терроризму, одновременно защищая права человека и основополагающие свободы», — говорится в документе.

В декларации также отмечается, что страны «признают важность свободного трансграничного потока данных». «Мы продолжим работать над решением таких проблем, как вопросы, связанные с конфиденциальностью, защитой данных, безопасностью и правами интеллектуальной собственности», — отмечается в документе.

Лидеры стран G20 призвали устранить угрозы памятникам культуры и сохранить культурное наследие.

«Мы подчеркиваем важность устранения угроз невосполнимым культурным ресурсам, а также защиты и сохранения культурного наследия, поврежденного, подвергшегося незаконной торговле или опасности в результате конфликтов и стихийных бедствий, напоминая о целях Резолюции 2347 СБ ООН. Мы просим наши соответствующие институты продолжать сотрудничество G20 в области культуры», — говорится в документе.

В декларации подчеркивается роль культуры, профессионалов в области культуры и творчества, а также бизнеса в области культуры как движущих сил устойчивого развития. Лидеры стран Группы двадцати подчеркнули важность международных усилий по сохранению и продвижению культуры, ключевую роль в которых должна играть Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также необходимость поддержки работников в сфере культуры, в том числе путем облегчения доступа к занятости, социальной защите, цифровизации и мерам поддержки бизнеса.

Страны Группы двадцати договорились поддерживать обеспечение непрерывности медицинских услуг после COVID-19, способствовать укреплению национальных систем здравоохранения и служб первичной медико-санитарной помощи в свете последствий пандемии для психического здоровья и благополучия из-за изоляции и безработицы.

«Мы продолжим поддерживать инициативы, направленные на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией», — отмечается в документе.

Страны G20 обязуются продолжать усилия по расширению инноваций в цифровых и других связанных со здоровьем технологиях, принимая во внимание «необходимость защиты личных данных о здоровье». Они также намерены «поощрять добровольную передачу технологий на взаимосогласованных условиях и работать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) над обновлением и усилением работы кадров общественного здравоохранения».

Лидеры Группы двадцати решили продолжать «взаимодействие с Глобальным центром инноваций для повышения ценности здоровья (запущен в конце октября и служит платформой для совместной работы по ускорению темпов трансформации систем здравоохранения по всему миру — прим. ТАСС)». Государства G20 приветствовали открытие Академии ВОЗ и такие инициативы, как создание лаборатории кадров общественного здравоохранения, что было предложено Италией.

Лидеры стран G20 высказались в поддержку расширения прав и возможностей женщин.

«Мы подтверждаем нашу приверженность гендерному равенству и подчеркиваем ключевую роль расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также их лидерства на всех уровнях в целях инклюзивного и устойчивого развития», — говорится документе. При этом лидеры G20 договорились «отвести центральное место женщинам и девочкам, непропорционально пострадавшим в результате пандемии коронавируса, в создании лучшего будущего».

Страны отметили такие необходимые направления деятельности G20, как обеспечение равного доступа к образованию, поощрение женского предпринимательства, искоренение насилия по гендерному признаку, а также преодоление гендерных стереотипов и решение проблемы неравномерного распределения неоплачиваемой работы по дому.

Лидеры стран Группы двадцати (G20) выразили приверженность укреплению продовольственной безопасности в мире и борьбе с голодом.

«Мы привержены достижению продовольственной безопасности и адекватного питания для всех, чтобы никто не остался в стороне», — говорится в тексте. «Мы обеспокоены условиями для возникновения голода и ярко выраженной необеспеченностью продовольствием, которым способствуют вооруженные конфликты во многих частях мира», — отмечают участники встречи.

«Мы будем способствовать созданию устойчивых и крепких продовольственных систем и инновации в сфере сельского хозяйства, что имеет жизненно важную роль для того, чтобы положить конец голоду и недоеданию, устранить бедность и обеспечить устойчивость», — пообещали страны G20. Речь, в частности, идет об «увеличении доступа к финансам за счет ответственных инвестиций, создании и усовершенствовании систем раннего оповещения, сокращении потерь продовольствия и отходов производства в цепи создания добавленной стоимости».

Лидеры «двадцатки» в связи с этим подтвердили приверженность декларации о продовольственной безопасности, которая была принята главами и высокопоставленные представителями МИД стран G20 в конце июня в итальянской Матере. Они также призвали «партнеров и заинтересованные группы сотрудничать или присоединиться к Продовольственной коалиции, запущенной ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН)». В документе отмечается, что создание устойчивых продовольственных систем в мире будет способствовать не только продовольственной безопасности, но также внесен вклад в борьбу с изменением климата и потерей биоразнообразия.

Государства Группы двадцати призвали выделять на ежегодной основе до 2025 года помощь в размере $100 млрд развивающимся странам для предотвращения изменения климата.

«Мы напоминаем и подтверждаем приверженность развитых стран цели по совместной мобилизации $100 млрд ежегодно до 2025 года для удовлетворения потребностей развивающихся стран в контексте значимых действий по предотвращению изменения климата», — говорится в документе.

В нем уточняется, что достижение этой цели необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.

Стейблкоины могут быть введены на международном уровне только после урегулирования всех вопросов в нормативно-правовой среде. Cтейблкоины — криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, их курсы подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.

«Мы вновь заявляем, что ни один так называемый глобальный стейблкоин не должен начинать функционировать до тех пор, пока все соответствующие нормативно-правовые и надзорные требования не будут должным образом учтены посредством надлежащей разработки и соблюдения применимых стандартов», — отмечается в документе.

Страны Группы двадцати подчеркнули необходимость следовать рекомендациям по стейблкоинам Совета по финансовой стабильности G20, куда входят министры финансов и управляющие центральными банками. Совет в октябре 2020 года сформулировал ряд рекомендаций по стейблкоинам, однако в начале октября 2021 года подчеркнул, что их выполнение все еще находится на ранней стадии.

Кроме того, отмечается в документе, страны G20 призвали Международный валютный фонд и Всемирный банк «продолжать углубление анализа потенциальной роли цифровых валют центральных банков в укреплении трансграничных платежей и их более широких последствий для международной валютной системы». Авторы декларации «приветствовали прогресс, достигнутый в отношении» выполнения плана совета по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей. Страны G20 «одобряют амбициозные, но достижимые количественные глобальные цели по решению проблем стоимости, скорости, прозрачности и доступа [по ситуации вокруг трансграничных платежей] к 2027 году». «Мы призываем государственные органы и частный сектор работать вместе, чтобы внести практические улучшения для достижения этих целей», — отмечается в документе.