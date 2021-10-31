Коротченко: Алло, Пашинян! Сасунян эвакуирован из США в Армению, где получил убежище

Алло, Пашинян! Террорист из армянской международной террористической организации ASALA эвакуирован из США в Армению, где получил убежище.

После того, как армянская диаспора США сумела пролоббировать досрочное освобождение из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению террориста из ASALA Амбика Сасуняна, осужденного за убийство дипломата, он был эвакуирован из Калифорнии в Армению, где 30 октября 2021 года получил убежище.

Армянское общество в соцсетях с восторгом приветствовало прибытие террориста в Ереван, а «Спутник-Армения» в своем репортаже с уважением именует Сасуняна не террористом, а «бойцом». Как говорится, приехали!

Вопрос СНБ Армении: товарищи чекисты, вы там вообще работаете или чем занимаетесь?

После выдачи паспорта гражданина Армении террорист Амбик Сасунян получит возможность беспрепятственного вьезда на территорию Российской Федерации — ведь визового режима между РФ и Арменией не существует.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.