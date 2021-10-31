Лидеры Украины и Молдовы обсудили энергетическую безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Как сообщает офис главы украинского государства, основной темой переговоров стала энергетическая безопасность.

Санду поблагодарила Зеленского за своевременную и оперативную помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности за поставку Украиной газа и электроэнергии.

Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Президент Украины отметил готовность Киева и в дальнейшем оказывать Кишиневу помощь в вопросах надлежащего снабжения энергоносителями. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности относительно прогресса в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Зеленский обсудил с Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы «Восточное партнерство», который состоится в декабре текущего года.