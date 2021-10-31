В Узбекистане задержали экстремистов

Сотрудники госбезопасности и МВД Узбекистана задержали 12 экстремистов в Кашкадарьинской области на юге страны. Задержанных подозревают в создании джихадистской ячейки.

Среди задержанных – лица разного возраста (1969-1995 годов рождения) – несколько сезонных рабочих, а также школьный учитель, заместитель имама мечети и частный предприниматель, уточняет «Спутник».

Выяснилось, что участники группировки вели пропаганду радикального ислама, а также планировали выехать за рубеж для вступления в террористические группировки.

В домах экстремистов найдены доказательства их деятельности, в том числе исламистская литература.

Возбуждено уголовное дело.