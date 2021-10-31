Лидеры Турции и США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

На полях саммита G20 в Риме прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом.

Переговоры лидеров начались в 12:15 по турецкому времени, проходили в закрытом для прессы режиме и продлились около 1 часа и 10 минут.

Во встрече принял участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отмечает издание «Анадолу».

Согласно сообщению Управления по связям при Администрации президента Турции, лидеры двух стран отметили наличие воли для укрепления и развития двусторонних отношений и достигли договоренности о создании соответствующего совместного механизма.

В ходе встречи президентов были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в соответствии с общей перспективой по увеличению объема двусторонней торговли, сообщили в управлении.

Отмечается, что Эрдоган и Байден сделали акцент на альянсе НАТО и стратегическом партнерстве, а также выразили удовлетворение взаимными шагами, предпринимаемыми в вопросе изменения климата.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что в ходе встречи с Эрдоганом президент США Джо Байден выразил намерение поддерживать конструктивные отношения с Анкарой, расширять сферы сотрудничества и эффективно управлять разногласиями.

Байден заявил, что приветствует 20-летний вклад Турции в миссию НАТО в Афганистане, говорится в заявлении Белого дома.

На встрече лидеров также обсуждались политический процесс в Сирии, доставка гуманитарной помощи нуждающимся в Афганистане, выборы в Ливии, ситуация в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе, отметили в администрации американского президента.

«Президент США Байден подтвердил значимость оборонного сотрудничества между двумя странами и членства Турции в НАТО, а также выразил обеспокоенность Вашингтона по поводу обладания Турцией российской системой противоракетной обороны С-400. Американский лидер также подчеркнул важность сильных демократических институтов, уважения прав человека и верховенства закона для мира и процветания», — проинформировали в Белом доме.

В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.

