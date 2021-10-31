Чавушоглу предостерег Киев от использования выражения «турецкий Bayraktar»

Украина должна прекратить использовать выражение «турецкий Bayraktar» для купленных ударных беспилотников, используемых на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название. Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт», — отметил Чавушоглу, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на ABC Gazetesi.

По его словам, во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

«Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название», – сказал министр.