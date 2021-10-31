Байден заявил Эрдогану об обеспокоенности наличием С-400 у Турции

Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита G20 в Риме выразил обеспокоенность тем фактом, что на вооружении Анкары стоят российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Президент Байден подтвердил наше оборонное партнёрство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400», —приводит «Лайф» сообщение пресс-службы.

При этом Байден заявил о желании сохранить конструктивные отношения между странами, а также расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия.