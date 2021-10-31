Массовое отравление туристов в египетском отеле

Сорок туристов из России отравились в одном из 4-звездочных отелей Хургады (Египет). По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — говорится в сообщении Федерации туристических палат Египта, которое приводит ТАСС. Отмечается, что состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник.

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления. «Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию», — сказал он. В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.

Однако позднее стало известно, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время. «Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин», — пояснили в Федерации туристических палат. — За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии».