В «Талибан» прокомментировали сообщение о нападении на свадебную церемонию



Напавшие на свадьбу в афганской провинции Нангархар, когда зазвучала музыка, прикрылись названием «Талибан» в личных целях.

Об этом говорится в заявлении представителя движения «Талибан» и заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида в Twitter.

Ранее источник сообщил, что по меньшей мере два человека погибли от рук талибов, еще 10 пострадали, когда во время празднования свадьбы в афганской провинции Нангархар зазвучала музыка.

«Вчера вечером на свадьбе в деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар три человека использовали название «Талибан» и потребовали прекратить играть музыку. Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата (название политической системы «Талибана» — ред.) для ведения личной вражды, были преданы законам шариата», — заявил он.

По его данным, они открыли огонь по участникам вечеринки. В результате погибли не менее трех человек, еще несколько были ранены. Двое подозреваемых были задержаны, одному удалось скрыться, он сейчас в розыске.