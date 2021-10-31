Пашинян на закрытой встрече заявил, что никакого статуса для Карабаха не будет



Стали известны некоторые подробности встречи, которая состоялась 19 октября 2020 года, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и внепарламентских сил, членов партии «Дашнакцутюн».

Об этом заявил депутат от фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, передает «Репорт».

Депутат отметил, что встреча была напряженной.

«19 октября он начал встречу словами о том, что ситуация тяжелая, у нас есть многочисленные потери. Я поинтересовался, есть ли хотя бы вопрос статуса (Нагорного Карабаха – ред.), он ответил, что нет. Обращаясь к нему, я сказал: ты, фактически, 23-24 дня кричал «победим», а теперь говоришь, что идешь подписывать капитуляцию. Он же ответил, что ситуация такова, и «бывшие» не оставили хорошее наследство», — сказал И.Сагателян.