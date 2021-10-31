Автомат Лукашенко стал экспонатом Дворца независимости



Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная событиям в Беларуси 2020 года.

Экспонатами стали автомат, с которым Лукашенко появился у резиденции в разгар протестов, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, флаг от патриотов Беларуси и картина с фрагментом событий 23 августа 2020 года.

«Пул уже знает, где в следующую экскурсию по дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память», — написал близкий к президентской пресс-службе «Пул Первого».

Напомним, картину Лукашенко подарили на день рождения. Ее написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности президента. Лукашенко отметил, что художница довольно точно схватила этот важный момент из его жизни.

