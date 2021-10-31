Лех Валенса обвиняется в сотрудничестве с «коммунистическими» спецслужбами



В Институте национальной памяти Польши (ИНПП) обвиняют Валенсу в даче ложных показаний по вопросу его сотрудничества со спецслужбами в 1970-е годы, когда он работал на судоверфи Гданьска. В ИНПП говорят о том, что Лех Валенса занимался подлогом во время дачи свидетельских показаний в 2016 году. Тогда в Варшаве всплыли документы о сотрудничестве Валенсы с «коммунистическими» спецслужбами, причём на этих документах стояли подписи Валенсы.

В 2016-м Валенса заявил, что обнаруженные документы являются якобы сфабрикованными, «чтобы опорочить его лично как первого президента страны, как лауреата Нобелевской премии мира». Напомним, что Валенса (президент Польши в 1990-1995 годах) получил эту премию в 1983 году.

Впоследствии эксперты Польского института национальной памяти заявили, что подписи на документах, обнаруженных в архивах спецслужб, являются подлинными.

«Лех Валенса, исходя из проанализированных данных, занимался лжесвидетельствованием в 2016 году, заявляя, что он с коммунистическими спецслужбами не имел никаких контактов», — заявили в ИНПП.

Сам Валенса, комментируя обвинения в своих связях со спецслужбами ПНР, заявил, что у ИНПП нет права его обвинять. Экс-президент Польши заявил, что «все точки над i расставит история».»

Я надеюсь, что те люди, которые против меня выдвигают подобного рода обвинения, понесут справедливое наказание», — заявил Валенса.

При этом Валенса отказывается признавать и сотрудничество со спецслужбами в 1970-е годы, и то, что пять лет назад давал ложные свидетельские показания.

«Я не буду объяснить прокуратуре, что я делал всё, чтобы принести победу «Солидарности», чтобы принести свободу Польше, чтобы коммунизм пал. У меня есть такое право, не объясняться по этому поводу», — подчеркнул он.