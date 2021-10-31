

Представители правящей парии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия — 44,4%. В четырех других крупных городах — Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители «Грузинской мечты».

Единственным городом, где победил оппозиционный кандидат стала Цаленджиха (край Самегрело — Земо Сванети). Здесь кандидат от «Единого национального движения» Георгий Харчилава набрал 51,1%, опередив представителя «Грузинской мечты» Гогу Гулордаву на 314 голосов.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.