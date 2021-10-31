СМИ: Запад обеспокоен наращиванием российских войск близ Украины



Ряд американских и европейских чиновников обеспокоены имеющим место возобновлением наращивания численности российских войск близ границы с Украиной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, чиновники фиксируют то, что, по их мнению, представляет собой «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Газета не уточняет, чиновники каких стран упомянуты в материале как европейские.

Собеседники издания, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что перемещения войск вновь вызвали опасения, которые возникли в апреле, когда имело место «самое значительное за годы наращивание российских войск у границы Украины».

«Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как «Запад 2021», — отмечается в материале.