Бывший вице-президент Афганистана обвинил талибов в убийстве 13 человек на свадьбе

Бывший афганский вице-президент Амрулла Салех обвинил в субботу боевиков захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» в убийстве 13 человек на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар, передает ТАСС.

«Боевики «Талибана» убили 13 человек, чтобы заставить замолчать музыку на свадебной церемонии в Нангархаре. Мы не можем выразить свой гнев только осуждением. <…> Этот режим не продержится долго, но, к сожалению, до момента его уничтожения афганцы снова будут расплачиваться за него», — написал политик на своей странице в Twitter. Помимо этого, Салех в очередной раз обвинил руководство Пакистана в поддержке талибов с тем, чтобы они «уничтожали афганскую культуру» и «подменяли ее религиозным фанатизмом».

По данным Afghan Voice Agency, инцидент произошел в пятницу вечером в уезде Сурхруд, боевики «Талибана» открыли огонь по участникам свадебной церемонии из-за того, что там играла живая музыка. По данным источников агентства, в результате стрельбы погибли не менее двух человек, 10 получили ранения и были доставлены в местную больницу.

Представитель талибов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид сообщил у себя в Twitter, что «три человека, назвавшие себя членами «Талибана», сделали замечание участникам свадьбы за исполнение музыки, а затем открыли по ним огонь». По его данным, погибли три человека, еще несколько местных жителей были ранены. «Двое подозреваемых в совершении преступления уже задержаны и будут отвечать по шариату [исламскому праву]», — указал Муджахид.