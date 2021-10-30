Макрон раскрыл планы Европы на случай усугубления энергокризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план действий стран Европы на случай усугубления энергокризиса. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам французского лидера, только скоординированные действия стран помогут восстановить экономику и избежать дальнейшего увеличения цен на газ.

«В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики», — заявил Макрон.