Байден и его жена «прогуляли» часть культурной программы для гостей G20

Первая леди США Джилл Байден пропустила всю первую часть культурной программы, подготовленной для супругов участников саммита G20. Об этом сообщает агентство ANSA.

Байден не пошла на экскурсию в Колизей и присоединилась к группе только в обед на исторической Вилле Панфили.

Сам Джо Байден предпочел мессу в одной из церквей — Сан-Патрицо — недалеко от американского посольства. Еще утром стало известно, что он пропустит культурное мероприятие из основной программы саммита в Термах Диоклетиана, запланированное на вечер первого дня.