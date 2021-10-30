Разводной мост в Бельгии перевернул машину с семьей внутри

В бельгийском городе Левене мост начал подниматься, когда на нем находился автомобиль с семьей внутри, передает «Газета.ру».

Как отмечается, инцидент произошел в среду, 27 октября. Автомобиль, в котором находились родители и их полуторагодовалый ребенок, заехал и остановился на разводном мосте. Тот начал неожиданно подниматься, в результате чего машина начала катиться назад и в конце конце перевернулась.

Согласно имеющейся информации, пассажиров транспортного средства спасли пожарные, после чего семья была доставлена в больницу с незначительными травмами.