«Евротройка» и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

Страны «евротройки» (Франция, ФРГ, Великобритания) и США примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие, говорится в коммюнике по итогам встречи сторон в Риме, передает РИА Новости.

«Мы, президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, премьер-министр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов, собрались сегодня в Риме, чтобы обсудить риски, создаваемые для международной безопасности активизацией ядерной программы Ирана. Мы выразили нашу решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет произвести или приобрести ядерное оружие», — сообщается в коммюнике.