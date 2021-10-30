Переводчица Байдена прославилась в сети

Поведение переводчицы Элизабетты Савиньи Ульман, которая сопровождала президента США Джо Байдена во время визита в Ватикан, стало темой активного обсуждения в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, именно Ульман участвовала в продолжительной встреча Байдена с понтификом. Пользователи сети обратили внимание на эмоциональность и вовлеченность женщины, ее необычайно широкую улыбку.

При этом отмечается, что Ульман также участвовала во встрече президента Италии Серджо Маттареллы и предшественника Байдена Дональда Трампа в 2019 году. Тогда ее поведение не было таким открытым: она столько не улыбалась, а выражение ее лица было сосредоточенным, а иногда и недоумевающим.