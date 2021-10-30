Эрдоган кратко пообщался с участниками саммита G20 в Риме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган кратко пообщался с участниками саммита «Большой двадцатки» в Риме, передает Анадолу.

После церемонии фотографирования, турецкий лидер обменялся мнениями с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поделился в соцсетях фотографиями из конгресс-центра Nuvola, где проходит двухдневный саммит.