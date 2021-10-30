Байден: Возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано

Возобновление переговоров по ядерной сделке с Ираном уже запланировано. С таким заявлением выступил в субботу президент США Джо Байден, принимающий участие в саммите Группы двадцати в столице Италии, передает ТАСС.

В начале встречи лидеров США, Германии, Великобритании и Франции по ядерным разработкам Тегерана журналист задал Байдену вопрос о том, когда бы он хотел видеть возобновление переговоров с Ираном. «Их возобновление намечено», — ответил глава администрации США. Он не привел никаких деталей и не уточнил сроков предполагаемого нового раунда многосторонних переговоров с Ираном.