В Японии открывается 34-й Токийский международный кинофестиваль

Ежегодный — 34-й по счету — Токийский международный фестиваль открывается в субботу в японской столице. Сначала звезды и гости совершат традиционный проход по красной ковровой дорожке, затем состоится сама церемония открытия. Трансляция обоих мероприятий ведется на канале фестиваля в YouTube, передает ТАСС.

Откроет смотр в субботу вечером картина «Мужские слезы» (Cry Macho, 2021) американского режиссера Клинта Иствуда, где он исполняет главную роль. Закроется кинофестиваль 8 ноября показом мюзикла «Дорогой Эван Хансен» (Dear Evan Hansen, 2021), снятого американским режиссером и писателем Стивеном Чбоски. Всего на фестивале будет девять секций, российские фильмы в этот раз не представлены.